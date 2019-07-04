Son Dakika Haberleri: En İyi Tasarruf: Kepa Arrizabalaga Vs Watford
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En İyi Tasarruf: Kepa Arrizabalaga Vs Watford

1 saat önce

Chelsea'nin İspanyol kalecisi Kepa Arrizabalaga, Watford'a karşı kazanılan bu harikayı kurtardı. Troy Deeney'in kafa vuruşunu top kaleye yaklaştı, ancak 24 yaşındaki oyuncu temiz yapısını korumak için inanılmaz bir kurtarış yaptı.

Chelsea'nin İspanyol kalecisi Kepa Arrizabalaga, Watford'a karşı kazanılan bu harikayı kurtardı. Troy Deeney'in kafa vuruşunu top kaleye yaklaştı, ancak 24 yaşındaki oyuncu temiz yapısını korumak için inanılmaz bir kurtarış yaptı.
En İyi Tasarruf: Kepa Arrizabalaga Vs Watford
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:06 
Chelsea, Troy, Spor
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