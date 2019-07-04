En İyi Tasarruf: Kepa Arrizabalaga Vs Watford
1 saat önce
Chelsea'nin İspanyol kalecisi Kepa Arrizabalaga, Watford'a karşı kazanılan bu harikayı kurtardı. Troy Deeney'in kafa vuruşunu top kaleye yaklaştı, ancak 24 yaşındaki oyuncu temiz yapısını korumak için inanılmaz bir kurtarış yaptı.
Chelsea
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:06
'nin İspanyol kalecisi Kepa Arrizabalaga, Watford'a karşı kazanılan bu harikayı kurtardı. Troy
Deeney'in kafa vuruşunu top kaleye yaklaştı, ancak 24 yaşındaki oyuncu temiz yapısını korumak için inanılmaz bir kurtarış yaptı.
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