Son Dakika Haberleri: En İyi Tasarruf: Matvey Safonov Vs Akhmat Grozny
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En İyi Tasarruf: Matvey Safonov Vs Akhmat Grozny

1 saat önce

Oyunun 1-1'e bağlanmasıyla Matvey Safonov, Akhmat Grozny'ye karşı bu inanılmaz tasarruftan kurtuldu. 20 yaşındaki çocuk, Krasnodar için ilk 14 görünümünde sekiz temiz çarşaf tuttu.

Oyunun 1-1'e bağlanmasıyla Matvey Safonov, Akhmat Grozny'ye karşı bu inanılmaz tasarruftan kurtuldu. 20 yaşındaki çocuk, Krasnodar için ilk 14 görünümünde sekiz temiz çarşaf tuttu.
En İyi Tasarruf: Matvey Safonov Vs Akhmat Grozny
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06 
Krasnodar, Spor
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