En İyi Tasarruf: Matvey Safonov Vs Akhmat Grozny
1 saat önce
Oyunun 1-1'e bağlanmasıyla Matvey Safonov, Akhmat Grozny'ye karşı bu inanılmaz tasarruftan kurtuldu. 20 yaşındaki çocuk, Krasnodar için ilk 14 görünümünde sekiz temiz çarşaf tuttu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06
Oyunun 1-1'e bağlanmasıyla Matvey Safonov, Akhmat Grozny'ye karşı bu inanılmaz tasarruftan kurtuldu. 20 yaşındaki çocuk, Krasnodar
için ilk 14 görünümünde sekiz temiz çarşaf tuttu.
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