EN İYİ TASARRUF: TRAPP VS MARSEILLE
1 saat önce
2015 yılında Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nde Marsilya'yı 2-1 mağlup etti. Kevin Trapp, Barrada'ya karşı büyük bir tasarrufla inanılmaz bir performansa imza attı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:05
2015 yılında Paris
Saint-Germain, Fransa Ligi'nde Marsilya
'yı 2-1 mağlup etti. Kevin Trapp, Barrada'ya karşı büyük bir tasarrufla inanılmaz bir performansa imza attı.
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