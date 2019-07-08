Son Dakika Haberleri: EN İYİ TASARRUF: TRAPP VS MARSEILLE
Son Dakika Spor Haber

EN İYİ TASARRUF: TRAPP VS MARSEILLE

1 saat önce

2015 yılında Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nde Marsilya'yı 2-1 mağlup etti. Kevin Trapp, Barrada'ya karşı büyük bir tasarrufla inanılmaz bir performansa imza attı.

2015 yılında Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nde Marsilya'yı 2-1 mağlup etti. Kevin Trapp, Barrada'ya karşı büyük bir tasarrufla inanılmaz bir performansa imza attı.
EN İYİ TASARRUF: TRAPP VS MARSEILLE
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:05 
Paris Saint Germain, Marsilya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alanyaspor, Yacine Bammou'yu transfer etti Son Dakika! Galatasaray, Fatih Terim'i KAP'a bildirdi! Vedat Muriç: Fenerbahçe çocukluk hayalim Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ameliyat oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 19:59:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EN İYİ TASARRUF: TRAPP VS MARSEILLE
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]