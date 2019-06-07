En İyi Tasarruf: Vicente Guaita Vs Arsenal
52 dakika önce
Vicente Guaita, Crystal Palace 2019'da Emirates'te Arsenal'i hak ettiği 3-2'lik bir galibiyeti kaptığında bu önemli tasarruftan kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:06
Vicente Guaita, Crystal Palace
2019'da Emirates'te Arsenal
'i hak ettiği 3-2'lik bir galibiyeti kaptığında bu önemli tasarruftan kurtuldu.
Sevilla Sportif Direktörü Monchi: Banega, Sevilla'da olmaktan dolayı mutlu
Fransız devi Marsilya, Domagoj Vida'ya talip oldu!
Mesut Özil'den 16 bin kişiye düğün yemeği
Fenerbahçe'nin, Yerry Mina ile el sıkıştığı iddia edildi