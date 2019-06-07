En İyi Tasarruf: Vicente Guaita Vs Cardiff
52 dakika önce
İspanyol kaleci Vicente Guaita, Cardiff'e karşı bu inanılmaz tepkiyi neredeyse tamamen boş bir noktada tek elle kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:06
İspanyol kaleci Vicente Guaita, Cardiff'e karşı bu inanılmaz tepkiyi neredeyse tamamen boş bir noktada tek elle kurtardı.
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