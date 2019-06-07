En İyi Tasarruf: Vicente Guaita Vs Leicester City
52 dakika önce
Vicente Guaita, Leicester City'deki forvet Jamie Vardy'yi reddetmek için bu görkemli tasarruftan kurtuldu. Guaita hızla yere iniyor ve topu direk üzerine sallıyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:06
Vicente Guaita, Leicester City
'deki forvet Jamie Vardy'yi reddetmek için bu görkemli tasarruftan kurtuldu. Guaita hızla yere iniyor ve topu direk üzerine sallıyor.
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