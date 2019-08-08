En İyi Tasarruf: Wayne Hennessey Denies Romelu Lukaku
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Galli kaleci Wayne Hennessey, Belçikalı Romelu Lukaku'yu reddetmek için bu muhteşem tasarruftan kurtuldu. Top, köşe vuruşu için tasarlanmışken Hennessey, topu oyuna sokmak için akrobatik becerilerini gösterdi.
Galli kaleci Wayne Hennessey, Belçikalı Romelu Lukaku
'yu reddetmek için bu muhteşem tasarruftan kurtuldu. Top, köşe vuruşu için tasarlanmışken Hennessey, topu oyuna sokmak için akrobatik becerilerini gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55
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