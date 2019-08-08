Son Dakika Haberleri: En İyi Tasarruf: Wayne Hennessey Denies Romelu Lukaku
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En İyi Tasarruf: Wayne Hennessey Denies Romelu Lukaku

34 dakika önce

Galli kaleci Wayne Hennessey, Belçikalı Romelu Lukaku'yu reddetmek için bu muhteşem tasarruftan kurtuldu. Top, köşe vuruşu için tasarlanmışken Hennessey, topu oyuna sokmak için akrobatik becerilerini gösterdi.

Galli kaleci Wayne Hennessey, Belçikalı Romelu Lukaku'yu reddetmek için bu muhteşem tasarruftan kurtuldu. Top, köşe vuruşu için tasarlanmışken Hennessey, topu oyuna sokmak için akrobatik becerilerini gösterdi.
Romelu Lukaku, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55 
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