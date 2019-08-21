En İyi Tasarruf: Wojciech Szczesny Vs Parma
26 dakika önce
Juventus, Wojciech Szczesny'ye 2018-19'da Parma karşısında 2-1 galibiyet kazandırdığı için teşekkür etti. Szczesny, geri tepmeyi avuçlamak için verdiği tepkileri göstermeden önce Luca Rigoni’nin atışlarından uzak durdu.
Juventus, Wojciech Szczesny'ye 2018-19'da Parma karşısında 2-1 galibiyet kazandırdığı için teşekkür etti. Szczesny, geri tepmeyi avuçlamak için verdiği tepkileri göstermeden önce Luca Rigoni'nin atışlarından uzak durdu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:14
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