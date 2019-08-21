Son Dakika Haberleri: En İyi Tasarruf: Wojciech Szczesny Vs Parma
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En İyi Tasarruf: Wojciech Szczesny Vs Parma

26 dakika önce

Juventus, Wojciech Szczesny'ye 2018-19'da Parma karşısında 2-1 galibiyet kazandırdığı için teşekkür etti. Szczesny, geri tepmeyi avuçlamak için verdiği tepkileri göstermeden önce Luca Rigoni’nin atışlarından uzak durdu.

Juventus, Wojciech Szczesny'ye 2018-19'da Parma karşısında 2-1 galibiyet kazandırdığı için teşekkür etti. Szczesny, geri tepmeyi avuçlamak için verdiği tepkileri göstermeden önce Luca Rigoni'nin atışlarından uzak durdu.

Juventus, Parma, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:14 
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