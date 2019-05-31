En İyi Tasarruf: Yuri Nesterenko Vs FK UFA
1 saat önce
Enisey Krasnoyarsk'ın kalecisi Yuri Nesterenko, FK UFA için Olivier Thill'e karşı bu inanılmaz çifte tasarrufunu geri çekti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06
Enisey Krasnoyarsk
'ın kalecisi Yuri Nesterenko, FK UFA için Olivier Thill'e karşı bu inanılmaz çifte tasarrufunu geri çekti.
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