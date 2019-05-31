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En İyi Tasarruf: Yuri Nesterenko Vs FK UFA

1 saat önce

Enisey Krasnoyarsk'ın kalecisi Yuri Nesterenko, FK UFA için Olivier Thill'e karşı bu inanılmaz çifte tasarrufunu geri çekti.

Enisey Krasnoyarsk'ın kalecisi Yuri Nesterenko, FK UFA için Olivier Thill'e karşı bu inanılmaz çifte tasarrufunu geri çekti.
En İyi Tasarruf: Yuri Nesterenko Vs FK UFA
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06 
Krasnoyarsk, Spor
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