En iyi Voleybollar: Luca Cigarini vs Milan
1 saat önce
İtalyan orta saha oyuncusu Luca Cigarini'nin AC Milan'a karşı yaptığı bu çarpıcı saldırıya bir göz atın. Top, orta vuruşta bir şut attı ve top ilk kez vuruldu, Cigarini Milan'a karşı son derece çarpıcı bir son geri dönüşü başlatmak için evine döndü.
İtalyan orta saha oyuncusu Luca Cigarini'nin AC Milan
'a karşı yaptığı bu çarpıcı saldırıya bir göz atın. Top, orta vuruşta bir şut attı ve top ilk kez vuruldu, Cigarini Milan'a karşı son derece çarpıcı bir son geri dönüşü başlatmak için evine döndü.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:05
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