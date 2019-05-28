EN İYİ VOLEYLER: AURIER VS NANTES
2 saat önce
2015'te Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nde Nantes 4-1'i mağlup etti. Serge Aurier çarpıcı bir voleybol attı. Şimdi sığınakta izle
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:06
2015'te Paris
Saint-Germain, Fransa Ligi'nde Nantes
4-1'i mağlup etti. Serge Aurier çarpıcı bir voleybol
attı. Şimdi sığınakta izle
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