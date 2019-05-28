Son Dakika Haberleri: EN İYİ VOLEYLER: AURIER VS NANTES
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EN İYİ VOLEYLER: AURIER VS NANTES

2 saat önce

2015'te Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nde Nantes 4-1'i mağlup etti. Serge Aurier çarpıcı bir voleybol attı. Şimdi sığınakta izle

2015'te Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nde Nantes 4-1'i mağlup etti. Serge Aurier çarpıcı bir voleybol attı. Şimdi sığınakta izle
EN İYİ VOLEYLER: AURIER VS NANTES
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:06 
voleybol, Paris Saint Germain, Nantes, Spor
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