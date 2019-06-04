EN İYİ VOLEYLER: GEORGE WEAH VS NAPOLI
1 saat önce
1992'de Paris Saint-Germain, UEFA Kupası'nda Napoli'yi 2-0 mağlup etti. George Weah, bu çarpıcı voleybolu da dahil olmak üzere Paris Saint-Germain için iki golü attı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:06
1992'de Paris
Saint-Germain, UEFA Kupası'nda Napoli
'yi 2-0 mağlup etti. George Weah, bu çarpıcı voleybolu da dahil olmak üzere Paris Saint-Germain için iki golü attı.
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