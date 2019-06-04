Son Dakika Haberleri: EN İYİ VOLEYLER: GEORGE WEAH VS NAPOLI
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EN İYİ VOLEYLER: GEORGE WEAH VS NAPOLI

1 saat önce

1992'de Paris Saint-Germain, UEFA Kupası'nda Napoli'yi 2-0 mağlup etti. George Weah, bu çarpıcı voleybolu da dahil olmak üzere Paris Saint-Germain için iki golü attı.

1992'de Paris Saint-Germain, UEFA Kupası'nda Napoli'yi 2-0 mağlup etti. George Weah, bu çarpıcı voleybolu da dahil olmak üzere Paris Saint-Germain için iki golü attı.
EN İYİ VOLEYLER: GEORGE WEAH VS NAPOLI
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:06 
Napoli, Paris Saint Germain, Spor
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