Son Dakika Haberleri: En İyi Yabancı Film Dalında Oscar'a Aday Filmler

En İyi Yabancı Film Dalında Oscar'a Aday Filmler

25 dakika önce

Totaliter rejimler ve insan ruhunda bıraktığı izler, sosyoekonomik ve ırksal bölünmelerin damgasını vurduğu Mexico City'deki yaşantı, çocuklarla ailelerin yoksulluk ve savaş karşısında ödedikleri bedel, bu yıl En İyi Yabancı Film dalında Oscar'a aday olan yapımlardan bazılarının ana temaları.

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Totaliter rejimler ve insan ruhunda bıraktığı izler, sosyoekonomik ve ırksal bölünmelerin damgasını vurduğu Mexico City'deki yaşantı, çocuklarla ailelerin yoksulluk ve savaş karşısında ödedikleri bedel, bu yıl En İyi Yabancı Film dalında Oscar'a aday olan yapımlardan bazılarının ana temaları
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:05 

Mexico City, Güncel
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