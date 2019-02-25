En İyi Yabancı Film Dalında Oscar'a Aday Filmler
25 dakika önce
Totaliter rejimler ve insan ruhunda bıraktığı izler, sosyoekonomik ve ırksal bölünmelerin damgasını vurduğu Mexico City'deki yaşantı, çocuklarla ailelerin yoksulluk ve savaş karşısında ödedikleri bedel, bu yıl En İyi Yabancı Film dalında Oscar'a aday olan yapımlardan bazılarının ana temaları.
Totaliter rejimler ve insan ruhunda bıraktığı izler, sosyoekonomik ve ırksal bölünmelerin damgasını vurduğu Mexico City
'deki yaşantı, çocuklarla ailelerin yoksulluk ve savaş karşısında ödedikleri bedel, bu yıl En İyi Yabancı Film dalında Oscar'a aday olan yapımlardan bazılarının ana temaları
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:05
91'inci Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
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