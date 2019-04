En İyi Yapı İnşaat Firması" Ödülü Sur Yapı'ya

Sur Yapı, bu yıl beşinci kez düzenlenen "Türkiye Gençlik Ödülleri"nde yapılan açık halk oylamasında gençler tarafından "En İyi Yapı İnşaat Firması" kategorisinde birinci seçildi.

Sur Yapı, bu yıl beşinci kez düzenlenen "Türkiye Gençlik Ödülleri"nde yapılan açık halk oylamasında gençler tarafından "En İyi Yapı İnşaat Firması" kategorisinde birinci seçildi.



Sur Yapı açıklamasına göre, MCD Gençlik Kulübü, MCD Gençlik Ajansı ve Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından dünyanın en büyük gençlik hareketi projesi olan "Gençlik Otobüsü" projesi kapsamında organize edilen ve bu yıl 5'incisi düzenlenen "Türkiye Gençlik Ödülleri" sahiplerini buldu. Şubat ayında başlayıp 1 Nisan tarihinde sona eren ve aralarında Türkiye'nin önde gelen firmalarının bulunduğu kategori içerisinde gençler, yüzde 50,00 (11 bin 916) oyla "En İyi Yapı İnşaat Firması" olarak Sur Yapı'yı seçti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı. Altan Elmas, geliştirdiği tüm projelerinde insanları sadece konut sahibi yapmakla kalmadıklarını belirtti.



Tüm projelere ilgi gösteren, inşa sürecini yakından takip eden, geleceğin mimarı, mühendisi, teknikeri gençlerle buluşarak onlarla bilgi ve deneyimlerini paylaştıklarını bildiren Elmas, şunları kaydetti:



"Bizim başarımız sadece konut üretmek ve satmak değil; asıl başarı geleceğe yön verecek gençlerimize örnek olmaktır. Biz, Sur Yapı olarak böyle önemli bir sorumluluğa sahibiz ve bu bilinçle hareket etmekteyiz. Örnek projelerimizle yaptığımız işi sadece sunmakla kalmıyoruz. Bundan çok daha fazlasını yapmakla yükümlü hissediyoruz kendimizi. Son zamanlarda, Türkiye'nin en büyük ve örnek kentsel dönüşüm projesi olan Antalya projemize gençler tarafından gösterilen yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Projemiz, üniversiteler tarafından incelemeye alınıyor, ziyaretler yapılıyor, profesyonel kişiler tarafından soruları yanıtlanıyor ve öğrencilerin bitirme tezlerine, ödevlerine konu oluyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Asıl başarının bu olduğunu düşünüyoruz. Sur Yapı her zaman çağa uygun, çevreye duyarlı yapım ve yönetim süreçleri ile geleceğin akıllı şehircilik uygulamalarına örnek teşkil eden, akademik camianın çalışmalarına konu edilen projeleriyle önemli bir referans noktası olmaya devam edecektir."



-Üniversite öğrencilerinin ilgi odağı oldu



Sur Yapı'nın Kepez - Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi de pek çok açıdan olduğu gibi eğitim alanında da ses getiriyor. Sur Yapı Antalya Projesi'ne üniversiteler yoğun ilgi gösteriyor. Üniversiteler, öğrencilerinin teorik bilgilerini pekiştirmeleri için Sur Yapı Antalya Projesi'ne teknik gezi düzenliyor. Birçok üniversitenin İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, onlarca öğretim görevlisi eşliğinde proje ziyaret edildi. İnşa edilen modern şehir akademik camiada birçok tez için şimdiden konu oldu.



Antalya'da geleceğe miras modern bir şehir inşasıyla yolan çıkan Sur Yapı, Kepez – Santral bölgesinde 8 milyarlık yatırımla Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyor. Türkiye'nin incisi Antalya'ya yeni bir yaşam alanı sunan Sur Yapı, 1 milyon 300 bin metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya'nın özüne uygun bir dönüşüm gerçekleştiriyor. 19 bin bağımsız bölümden oluşan konutlar, ofisler, home office'ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, camiler, sosyal alanlar, müzeler ve büyük kent parkıyla beraber Türkiye'nin markası olan Antalya'ya yeni bir Antalya armağan ediliyor.



Geçen günlerde Valencia'dan gelen bir heyetin de "Akıllı Kent" kategorisinde inceleyerek tam not verdiği Sur Yapı Antalya Projesi, Avrupa Birliği'nin 2020 programında "Akıllı Kent" olmak için 17 projenin içinden yarışarak ilk 3 projeden birisi seçildi. MatchUP Akıllı Kent Kepez Santral Projesi'yle AB'den 5 milyon Euro hibe desteği alındı. Sağlanan bu hibeyle, akıllı aydınlatmalar, elektrik enerji depolama ve üretim alanları, akıllı yönetim uygulamaları, akıllı sayaçlar, açık alanda ücretsiz wi-fi hizmeti gibi 42 farklı Akıllı Kent Uygulaması gerçekleştirilerek örnek bir akıllı kent inşa edilecek.



Yeni nesil modern kentleşmenin en güzel örneğini sergileyen Sur Yapı Antalya Projesi'nin diğer başarısı ise 1950'den beri düzenlenen ve dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmaları arasında yer alan Gren GOOD DESIGN kapsamında ödül kazanması oldu. Avrupa Mimarlık Sanat Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi ile Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından 2009 yılından bu yana verilen Green GOOD DESIGN; ürün tasarımı, ulaşım, mimarlık, kentsel planlama gibi farklı disiplinlerden projeleri uluslararası düzeyde ödüllendiriyor. Bu kapsamda "NEW KEPEZ GREEN HUB" (YENİ KEPEZ YEŞİL MERKEZ) teması ile 2018 Green GOOD DESIGN ödülünü almaya hak kazandı.



Sur Yapı Antalya Projesi, Management Plus tarafından her yıl organize edilen 5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde "En iyi Dönüşüm Projesi" seçildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ABD'den Kritik S-400 Çıkışı: S-400'lerin Aktif Olduğu Yerde F-35'lerin Uçması Mümkün Değil

TESK Başkanı Palandöken: Esnafımız Sıfır Faizli Can Suyu Kredisi Bekliyor

Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek

Futbol Efsaneleri Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Statta İzleyecek