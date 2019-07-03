Son Dakika Haberleri: EN İYİ YARDIMCILAR: JAY-JAY OKOCHA VS MONACO
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EN İYİ YARDIMCILAR: JAY-JAY OKOCHA VS MONACO

44 dakika önce

1998'de Paris Saint Germain Monako 1-0 mağlup etti. Jay-Jay Okocha oyun sırasında inanılmaz bir yardımcı oldu.

1998'de Paris Saint Germain Monako 1-0 mağlup etti. Jay-Jay Okocha oyun sırasında inanılmaz bir yardımcı oldu.
EN İYİ YARDIMCILAR: JAY-JAY OKOCHA VS MONACO
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:05 
Paris Saint Germain, Jay Jay Okocha, Spor
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