EN İYİ YARDIMCILAR: JAY-JAY OKOCHA VS MONACO
44 dakika önce
1998'de Paris Saint Germain Monako 1-0 mağlup etti. Jay-Jay Okocha oyun sırasında inanılmaz bir yardımcı oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:05
1998'de Paris Saint Germain
Monako 1-0 mağlup etti. Jay-Jay Okocha oyun sırasında inanılmaz bir yardımcı oldu.
Diagne, Suudi Arabistan'a değil İtalya'ya gitmek istiyor
Beşiktaş'ta Umut Güner istifa etti
Konami, PES 2020 için Manchester United ile anlaştı
Alex Morgan'ın İngiltere'yi attığı gol sonrası sevincine tepki: İğrenç