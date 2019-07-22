Son Dakika Haberleri: EN İYİ YARDIMCILAR: MBAPPÉ VS NUREMBERG
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EN İYİ YARDIMCILAR: MBAPPÉ VS NUREMBERG

1 saat önce

Paris Saint-Germain, sezonun ikinci maçını Nürnberg'e karşı oynadı. İnanılmaz bir golle 1-1 berabere kaldılar. Kylian Mbappé, ilk Paris hedefi için inanılmaz bir yetenek kazandı. Şimdi sığınakta izleyin!

Paris Saint-Germain, sezonun ikinci maçını Nürnberg'e karşı oynadı. İnanılmaz bir golle 1-1 berabere kaldılar. Kylian Mbappé, ilk Paris hedefi için inanılmaz bir yetenek kazandı. Şimdi sığınakta izleyin!
EN İYİ YARDIMCILAR: MBAPPÉ VS NUREMBERG
Paris Saint Germain, Paris, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:05 
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