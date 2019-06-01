En iyi yardımcısı: Chicharito vs Cornella
1 saat önce
Chicharito’nun Real Rodriguez’in Copa del Rey 2014’te Cornella’ya karşı yaptığı 5-0 galibiyetinde James Rodriguez’e yaptığı bu inanılmaz arka topuk yardımını kaçırmayın. Ağa mükemmel bir vuruş yapan James dışına fırladı ve James'in ayracını kapattı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:06
Chicharito'nun Real Rodriguez'in Copa del Rey 2014'te Cornella'ya karşı yaptığı 5-0 galibiyetinde James Rodriguez
'e yaptığı bu inanılmaz arka topuk yardımını kaçırmayın. Ağa mükemmel bir vuruş yapan James dışına fırladı ve James'in ayracını kapattı.
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