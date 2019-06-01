Son Dakika Haberleri: En iyi yardımcısı: Chicharito vs Cornella
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En iyi yardımcısı: Chicharito vs Cornella

1 saat önce

Chicharito’nun Real Rodriguez’in Copa del Rey 2014’te Cornella’ya karşı yaptığı 5-0 galibiyetinde James Rodriguez’e yaptığı bu inanılmaz arka topuk yardımını kaçırmayın. Ağa mükemmel bir vuruş yapan James dışına fırladı ve James'in ayracını kapattı.

Chicharito'nun Real Rodriguez'in Copa del Rey 2014'te Cornella'ya karşı yaptığı 5-0 galibiyetinde James Rodriguez'e yaptığı bu inanılmaz arka topuk yardımını kaçırmayın. Ağa mükemmel bir vuruş yapan James dışına fırladı ve James'in ayracını kapattı.
En iyi yardımcısı: Chicharito vs Cornella
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:06 
Spor
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