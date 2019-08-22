Son Dakika Haberleri: En iyi yardımcısı: Leo Messi To Luis Suarez Vs Betis
Son Dakika Spor Haber

En iyi yardımcısı: Leo Messi To Luis Suarez Vs Betis

1 saat önce

Takım arkadaşı Luis Suarez'i bulmak için Leo Messi'nin bu çarpıcı asistanına bir göz atın. Arjantin, Real Betis savunmasını açmak için Uruguaylıyı keyifli bir savunma yarışı pasosu ile seçti.

Takım arkadaşı Luis Suarez'i bulmak için Leo Messi'nin bu çarpıcı asistanına bir göz atın. Arjantin, Real Betis savunmasını açmak için Uruguaylıyı keyifli bir savunma yarışı pasosu ile seçti.

Lionel Messi, Luis Suarez, Real Betis, Arjantin, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı
Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Falcao transferinde sürpriz gelişme! Ahmet Bulut açıkladı Beşiktaş'ta Orhan Ak istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 15:02:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En iyi yardımcısı: Leo Messi To Luis Suarez Vs Betis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]