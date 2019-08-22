En iyi yardımcısı: Leo Messi To Luis Suarez Vs Betis
1 saat önce
Takım arkadaşı Luis Suarez'i bulmak için Leo Messi'nin bu çarpıcı asistanına bir göz atın. Arjantin, Real Betis savunmasını açmak için Uruguaylıyı keyifli bir savunma yarışı pasosu ile seçti.
Takım arkadaşı Luis Suarez'i bulmak için Leo Messi'nin bu çarpıcı asistanına bir göz atın. Arjantin, Real Betis savunmasını açmak için Uruguaylıyı keyifli bir savunma yarışı pasosu ile seçti.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:14
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