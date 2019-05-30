EN İYİ YOLCULUKLAR: PEDRO RODRIGUEZ

Yedek takımlarda üç yıl sonra, yetenekli kanatçı 2007/ 08'de ilk takımın ilk zevkini aldı. 'Pedrito' daha düzenli oynamaya başladı ve aynı sezonda altı farklı yarışmada gol atan altı şampiyonun hepsini kazanan altı oldu Kanarya oyuncu FC Barcelona'da tüm zamanların en başarılı kulüp taraflarından biriydi.