En iyi yönler: Juan Cuadrado
6 dakika önce
Juventus'a 2015 yılında katıldığından beri, Juan Cuadrado sekiz büyük kupa kazanarak çok başarılı oldu. Dugout'taki Bianconeri için en iyi anlarını görün.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:06
Juventus'a 2015 yılında katıldığından beri, Juan Cuadrado sekiz büyük kupa kazanarak çok başarılı oldu. Dugout'taki Bianconeri için en iyi anlarını görün.
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