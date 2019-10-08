Son Dakika Haberleri: En iyilerle rekabet edebilecek güçteyiz
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En iyilerle rekabet edebilecek güçteyiz

1 saat önce

Vakıfbank Genel Müdürü ve Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, sektöre öncülük eden bir finans grubu olduklarını belirterek, "Bugün ülkemizde teknoloji alanında 'en iyi benim' diyen bankalarla rahatlıkla rekabet edebilecek güce sahibiz." dedi.

En iyilerle rekabet edebilecek güçteyiz, System.String[]

Vakıfbank Genel Müdürü ve Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, sektöre öncülük eden bir finans grubu olduklarını belirterek, "Bugün ülkemizde teknoloji alanında 'en iyi benim' diyen bankalarla rahatlıkla rekabet edebilecek güce sahibiz." dedi.

Abdi Serdar Üstünsalih, Vakıflar Bankası, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:21 
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