En iyilerle rekabet edebilecek güçteyiz
1 saat önce
Vakıfbank Genel Müdürü ve Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, sektöre öncülük eden bir finans grubu olduklarını belirterek, "Bugün ülkemizde teknoloji alanında 'en iyi benim' diyen bankalarla rahatlıkla rekabet edebilecek güce sahibiz." dedi.
Vakıfbank Genel Müdürü ve Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, sektöre öncülük eden bir finans grubu olduklarını belirterek, "Bugün ülkemizde teknoloji alanında 'en iyi benim' diyen bankalarla rahatlıkla rekabet edebilecek güce sahibiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:21
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