Son Dakika Haberleri: En İyisi Kadınlar Bu Filmi Hiç İzlemesin'

En İyisi Kadınlar Bu Filmi Hiç İzlemesin'

1 saat önce

YÖNETMEN Fatih Akın'ın, Almanya'da 1970'li yıllarda kadınları öldüren bir seri katilin hikayesini anlattığı korku filmi 'Altın Eldiven' filminin dünya prömiyeri Berlin'de yapıldı.

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YÖNETMEN Fatih Akın'ın, Almanya'da 1970'li yıllarda kadınları öldüren bir seri katilin hikayesini anlattığı korku filmi 'Altın Eldiven' filminin dünya prömiyeri Berlin'de yapıldı. Büyük ilgi gören filmle ilgili konuşan Akın, "En iyisi kadınlar bu filmi hiç izlemesin" dedi. Galaya anne ve babasını da özellikle davet etmediğini söyleyen ünlü yönetmen, filmin kimler tarafından izlenmesini istediği yönündeki bir soruya ise şöyle cevap verdi: "Kimin seyretmesi konusunda bir fikrim yok. Film kesinlikle herkes için değil. Anne ve babamın filmi seyretmesini istemiyorum. İkisi de dindarlar, onlar için ahlak önde. Benim niçin bu filmi çektiğimi anlayacaklarını sanmıyorum. Bu yüzden onları galaya davet etmedim."

GECE BEKÇİSİ FRITZ HONKA

Akın, Heinz Strunks'un romanından uyarladığı filmde, yağlı saçları, çürük dişleri ve göz altları çökmüş gece bekçiliği yapan Fritz Honka'nın hayatını anlatıyor. Honka, 1933 yılında Leipzig'de doğuyor. 10 kardeşi var. iki ayrı kadından iki oğlu dünyaya geliyor. Daha sonra Hamburg'a yerleşen seri katil Honka, barlarda tanıştığı yaşlı kadınları tuzağına düşürüp korkunç şekilde öldürüyor. Sonra da cesetlerini testere ile kesiyor. İlk cinayetini 1970 yılında işleyen Fritz Honka, 1974 ile 1975 yıllarında üç cinayet daha işliyor. 1976'da 15 yıl hapis cezası alan Honka, 1993'te hapisten çıktıktan sonra ismini değiştirdi. 1998'de de yaşamını yitirdi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:31 

Fatih Akın, Yönetmen, Güncel
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