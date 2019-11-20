Son Dakika Haberleri: En Keyifli Festival başlıyor
Son Dakika Güncel En Keyifli Festival başlıyor - Son Dakika

En Keyifli Festival başlıyor

6 saat önce

2. Ankara Kahvaltı Festivali başlıyor.

En Keyifli Festival başlıyor, System.String[]

2. Ankara Kahvaltı Festivali başlıyor. Birbirinden renkli görüntülere sahne olacak festivalde bilimsel söyleşilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar da düzenlenecek. Festival 4 gün sürecek.


21 - 24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 2. Ankara Kahvaltı Festivali'nde katılımcılar, eğlenceye ve bolca etkinliğe doyacak.


Zirve Fuar tarafından gerçekleştirilecek 2. Ankara Kahvaltı Festivali ile 7'den 70'e herkes oldukça keyifli bir hafta sonu geçirecek. Altınpark Fuar Merkezi'nde 21 - 24 Kasım tarihleri arasında yılın en keyifli festivali düzenlenecek. Başkentte festival katılımcıları kahvaltı ile ilgili her türlü ürüne ulaşabilecek.


Kahvaltının sağlık yönünün bilim insanları ile yapılacak söyleşiler vasıtasıyla halka ulaştırılması, zengin Anadolu kültürünün gündem oluşturması, coğrafi işaretli ürünlerin kahvaltı için öneminin vurgulanması ve önemli şeflerden kahvaltı örnekleri sunmak hedefleriyle yola çıkan festivalde ilginç etkinliklere de imza atılacak.


Festivalde; atölye çalışmaları, yarışmalar, kahvaltılık ikramları ve daha birçok etkinlik ziyaretçiler ile buluşacak.


Festival sabah saat 10: 00'dan akşam 20: 00'ye kadar gezilebilecek. - ANKARA

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller
Mansur Yavaş, Ankara trafiğini azaltmak için özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istediklerini açıkladı Mansur Yavaş: Özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istiyoruz 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da görüntülendiği ve 24 saat içinde yakalanacağı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 16:04:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Keyifli Festival başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]