Son Dakika Haberleri: En kirli şehir Stuttgart
Son Dakika Güncel Haber

En kirli şehir Stuttgart

2 saat önce

HAVA kirliliğine yol açan azot dioksit oranının belirlenen sınırın üzerinde çıktığı şehir sayısının bir önceki yıla göre azaldığını duyuran Federal Çevre Dairesi, ancak bu rakamın hala çok yüksek olduğunu belirtti.

En kirli şehir Stuttgart, System.String[]
HAVA kirliliğine yol açan azot dioksit oranının belirlenen sınırın üzerinde çıktığı şehir sayısının bir önceki yıla göre azaldığını duyuran Federal Çevre Dairesi, ancak bu rakamın hala çok yüksek olduğunu belirtti. Federal Çevre Dairesi'nin verilerine göre Avrupa Birliği'nin (AB) insan sağlığı için belirlediği sınırın üzerinde olan şehir sayısı 57. Bu sayı 2017'de 65 olarak açıklanmıştı. Federal Çevre Dairesi Başkanı Maria Krautzberger, "Hava kirliliğiyle etkili biçimde mücadele etmek ve metreküp başına yıllık ortalama 40 mikrogram olan AB sınırının altında kalması için dizel motorlu araçların donanımını hızlı bir şekilde güçlendirmek gerekir" dedi.

BERLİN 'HIZ'I DÜŞÜRMÜŞTÜ

Ölçümlerde alınan sonuçlara göre ülkenin en kirli şehri ise Stuttgart olarak belirlendi. Stuttgart'ta azot dioksit oranı 71 mikrogram çıktı. Stuttgart'ı 67 mikrogramla Darmstadt ve 66 mikrogramla Münih izliyor. 57 şehir arasında hava kirliliği çok yüksek olanların sayısı 15. Almanya'da geçen yıl alınan kararla Hamburg, Stuttgart ve Darmstadt gibi bazı kentlerde dizel motorlu araçların kimi sokak ve caddelere girmesi yasaklanmıştı. Uygulamayı başka şehirler de hayata geçirmek için hala tartışıyor. Berlin gibi birçok büyük kentte ise hava kirliliğiyle mücadele etmek için sokak ve caddelerde hız sınırlaması uygulanıyor. Berlin'de geçen yıl alınan kararla çok sayıda sokak ile caddede hız sınırı saatte 50 kilometreden 30 kilometreye düşürülmüştü.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:48 
Avrupa Birliği, Berlin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Yıldırım, tarihi yayın sonrası Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlatı: Arayıp 'Hayırlısı olsun' dedi Türkiye'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz konusunda sert mesaj Son dakika! Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez Son dakika! AK Partili Muş: Okula başlama yaşı 69 aya çıkarılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 15:51:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En kirli şehir Stuttgart
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]