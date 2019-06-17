En kirli şehir Stuttgart

HAVA kirliliğine yol açan azot dioksit oranının belirlenen sınırın üzerinde çıktığı şehir sayısının bir önceki yıla göre azaldığını duyuran Federal Çevre Dairesi, ancak bu rakamın hala çok yüksek olduğunu belirtti. Federal Çevre Dairesi'nin verilerine göre Avrupa Birliği
'nin (AB) insan sağlığı için belirlediği sınırın üzerinde olan şehir sayısı 57. Bu sayı 2017'de 65 olarak açıklanmıştı. Federal Çevre Dairesi Başkanı Maria Krautzberger, "Hava kirliliğiyle etkili biçimde mücadele etmek ve metreküp başına yıllık ortalama 40 mikrogram olan AB sınırının altında kalması için dizel motorlu araçların donanımını hızlı bir şekilde güçlendirmek gerekir" dedi.
BERLİN 'HIZ'I DÜŞÜRMÜŞTÜ
Ölçümlerde alınan sonuçlara göre ülkenin en kirli şehri ise Stuttgart olarak belirlendi. Stuttgart'ta azot dioksit oranı 71 mikrogram çıktı. Stuttgart'ı 67 mikrogramla Darmstadt ve 66 mikrogramla Münih
izliyor. 57 şehir arasında hava kirliliği çok yüksek olanların sayısı 15. Almanya
'da geçen yıl alınan kararla Hamburg, Stuttgart ve Darmstadt gibi bazı kentlerde dizel motorlu araçların kimi sokak ve caddelere girmesi yasaklanmıştı. Uygulamayı başka şehirler de hayata geçirmek için hala tartışıyor. Berlin
gibi birçok büyük kentte ise hava kirliliğiyle mücadele etmek için sokak ve caddelerde hız sınırlaması uygulanıyor. Berlin'de geçen yıl alınan kararla çok sayıda sokak ile caddede hız sınırı saatte 50 kilometreden 30 kilometreye düşürülmüştü.