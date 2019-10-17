Son Dakika Haberleri: En kısa sürede hizmete girecek
Son Dakika Güncel En kısa sürede hizmete girecek

En kısa sürede hizmete girecek

49 dakika önce

2018 yılında yapımına başlanan, içerisinde sosyal tesis ve idari binasının da bulunduğu Boğaziçi Düğün Salonu inşaatı tamamlandı.

En kısa sürede hizmete girecek, System.String[]

2018 yılında yapımına başlanan, içerisinde sosyal tesis ve idari binasının da bulunduğu Boğaziçi Düğün Salonu inşaatı tamamlandı. Belediye Başkanı İbrahim Ercan, binanın en kısa sürede hizmete girmesi için ilgili birimlere talimat verdiğini söyledi.


Belediye Başkanı İbrahim Ercan, Belediye Meclis Üyesi Akif Koç ile birlikte tamamlanan düğün salonu inşaatını yerinde inceleyerek müteahhit firma yetkilisinden son durum hakkında bilgi aldı.


Ercan, inşaatı tamamlanan Düğün salonu ve sosyal tesis binasının en kısa sürede hizmete girmesi için ilgili birimlere gerekli talimatı verdiğini belirterek "Düğün salonumuzun yöremize ve Düzce'mize hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" dedi. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman basınından, asker selamı vermeyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman Milli Takım'dan atılabilir iddiası
Milan'ın hocası Pioli'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Ayrılığı söz konusu değil Fenerbahçe sözleşmesi biten 9 isimden 5 tanesi ile sözleşme yenileyecek Taciz iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi kamu görevinden ihraç edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:49:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En kısa sürede hizmete girecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]