En Korkunç Masal Filmi - Son Dakika

Alex, en büyük tutkusu korku hikayeleri yazmak olan küçük bir çocuktur. Ancak onun bu tutkusu tuhaf olarak yaftalanmasına neden olunca bir daha yazmamaya yemin eder. Bu sırada kötü bir cadı onu New York'taki büyülü dairesinde yakalar ve hayatta kalmak istiyorsa ona her gece yeni bir hikaye yazmaya zorlar. Cadının onun her hareketini izleyen kedisi Lenore ile büyülü evde mahsur kalan Alex, burada başka bir genç mahkum olan Yasmin ile tanışır. Yasmin'in yardımıyla Alex, onu benzersiz kılan şeyi kucaklamayı öğrenmeli ve onları özgür bırakmak için kendi kaderini yeniden yazmalıdır.
Yönetmen: David Yarovesky
Senaryo: Mikki Daughtry, Tobias Iaconis, J.A. White
Oyuncular: Winslow Fegley, Lidya Jewett, Krysten Ritter, Jess Brown, Miley Haik, Khiyla Aynne, Liam Couvion, Luxton Handspiker, Taylor Belle Puterman, Eden Gjoka
Filmin Türü: Fantastik
Orijinal Adı: Nightbooks
Yapımcı Firma: Ghost House Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 15.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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