En kötü averaj Kayserispor'da - Son Dakika
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En kötü averaj Kayserispor'da

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, Süper lig'de en kötü averaja sahip takım oldu.

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Hes Kablo Kayserispor, Süper lig'de en kötü averaja sahip takım oldu.


Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya farklı mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, 18 takım arasında en kötü averaja sahip. Ligde oynadığı 25 maçta 4 galibiyet 7 beraberlik alırken 14 kez mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, 26 gol atarken kalesinde ise 61 gol gördü.


Süper Lig'de bulunan 18 takım arasında -35 averaj ile en kötü averaja sahip olan Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor'dan 6 gol, Alanyaspor ve Kasımpaşa'dan 5'er gol, Galatasaray, Göztepe, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Başakşehir takımlarından 4'er gol yedi.


Ligde ikinci kötü averaja sahip takım ise Ankaragücü. Başkent ekibinin -23 averajı bulunuyor. - KAYSERİ

Kayserispor, Kasımpaşa, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:53 Kaynak: İHA
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