En kötü Marvel filminin devamı geliyor! - Son Dakika
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En kötü Marvel filminin devamı geliyor!

18.07.2022 17:00
En kötü Marvel filminin devamı geliyor!

Marvel'ın en kötü filmleri arasında kabul edilen ve geçtiğimiz yıl gösterime giren Eternals'ın devam filminin geleceği iddia edildi.

Marvel sinematik evreni gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Bu süreçte birçok güzel yapım ortaya çıkaran Marvel, fazla beğenilmeyen bazı filmlere de imza atmış durumda. Bu nedenle bazı filmlerin devamının gelmesi iple çekilirken bazı filmlerin ise rafa kaldırılması bekleniyor. Ancak Marvel'dan beklenmedik bir hamle geliyor gibi görünüyor.

Eternals ikinci filmi ile izleyici karşısına çıkacak

Marvel'ın en kötü filmleri arasında kabul edilen Eternals'ın devam filminin geleceği iddia edildi. Marvel Studios Spoilers Reddit sayfasında yapılan iddialara göre, Eternals 2 için çalışmalar devam ediyor. Henüz filmin ne zaman çıkacağına dair bir bilgi olmasa da filmin yönetmeninin değişebileceği belirtiliyor.

Marvel film ve dizilerini bekleyen büyük tehlike!

Yönetmen Chloé Zhao'nun projeye devam etmesi durumunda ise Marvel Studios başkanı Kevin Feige ve eş başkan Louis D'Esposito'nun başlarında bulunduğu bir ekip tarafından büyük ölçüde kısıtlanabileceği belirtiliyor.

En kötü Marvel filminin devamı geliyor!

Eternals'ın çekim sürecinde birçok sorunla karşılaşıldığı için Marvel Studios aynı durumla karşılaşmamak için bu sefer işleri sıkı tutabilir. Zaten filmin bitiminde de devamının gelebileceğine dair güçlü ipuçları sunulmuştu. Gelen iddialarla birlikte Eternals'ın devam filminin gelme ihtimali biraz daha güçlendi.

2021 yılının Kasım ayında gösterime giren Eternals, MCU'nun yapımları arasında en kötüleri arasında gösteriliyor. Süper kahraman filmi Rotten Tomatoes, yüzde 47 ile derecelendirirken Eternals'ı MCU sıralamasında en son sıraya koymuş durumda.

En kötü Marvel filminin devamı geliyor!

Eternals'ın IMDB skoru ise 10 üzerinden 6.3 olarak ifade ediliyor. Eternals bu puanı ile son dönemde vizyone girmiş en kötü Marvel filmi oluyor. Eternals sadece 6.2'lik puana sahip Marvel'ın Disney Plus dizisi Ms. Marvel'ı geride bırakabiliyor.

Tabi ki bunlar ünlü film eleştiri sayfalarının puanları. Eternals filmi herkes tarafından farklı şekilde yorumlanıp beğeni kazanabilir. Peki sizce son dönemde çıkan Marvel imzalı en kötü film hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Marvel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji En kötü Marvel filminin devamı geliyor! - Son Dakika

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