En Kötü Restoranlardan Yemek Sipariş Ettik

Bu videomuzda lezzet puanı düşük olan lokantalardan yemek sipariş ediyoruz.

Bu videomuzda lezzet puanı düşük olan lokantalardan yemek sipariş ediyoruz. Yemekleri tek tek tadarak hep beraber göreceğiz, acaba o kadar da kötüler mi?

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