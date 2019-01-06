En Kötü Restoranlardan Yemek Sipariş Ettik
1 saat önce
Bu videomuzda lezzet puanı düşük olan lokantalardan yemek sipariş ediyoruz.
Bu videomuzda lezzet puanı düşük olan lokantalardan yemek sipariş ediyoruz. Yemekleri tek tek tadarak hep beraber göreceğiz, acaba o kadar da kötüler mi?
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:09 Kaynak: Youtube
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