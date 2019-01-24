Son Dakika Haberleri: En Kötü Restoranlardan Yemek Sipariş Ettik

En Kötü Restoranlardan Yemek Sipariş Ettik

1 saat önce

Kötü şöhreti olan restoranlardan sipariş vermeye devam ediyoruz.

Kötü şöhreti olan restoranlardan sipariş vermeye devam ediyoruz. Bu kez mekanların değerlendirildiği bir uygulamaya bakarak düşük puanlı restoranlardan yemek söyledik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:19 Kaynak: Youtube

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