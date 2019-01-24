En Kötü Restoranlardan Yemek Sipariş Ettik

Kötü şöhreti olan restoranlardan sipariş vermeye devam ediyoruz.

Kötü şöhreti olan restoranlardan sipariş vermeye devam ediyoruz. Bu kez mekanların değerlendirildiği bir uygulamaya bakarak düşük puanlı restoranlardan yemek söyledik.

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