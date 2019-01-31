En Kötü Restoranlardan Yemek Sipariş Ettik - Fırat Çok Kızdı

Her birinin özel bir karakteri olan Crate Creatures Canavarları, kafeslerini kırıp kendilerini serbest bırakması için yeni arkadaşlarını bekliyorlar.

Her birinin özel bir karakteri olan Crate Creatures Canavarları, kafeslerini kırıp kendilerini serbest bırakması için yeni arkadaşlarını bekliyorlar.

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