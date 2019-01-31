Son Dakika Haberleri: En Kötü Restoranlardan Yemek Sipariş Ettik - Fırat Çok Kızdı

En Kötü Restoranlardan Yemek Sipariş Ettik - Fırat Çok Kızdı

1 saat önce

Her birinin özel bir karakteri olan Crate Creatures Canavarları, kafeslerini kırıp kendilerini serbest bırakması için yeni arkadaşlarını bekliyorlar.

Her birinin özel bir karakteri olan Crate Creatures Canavarları, kafeslerini kırıp kendilerini serbest bırakması için yeni arkadaşlarını bekliyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:58 Kaynak: Youtube

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