Son Dakika Haberleri: "En kötü senaryoda bile etkisi yüzde 0,23 olacak"
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"En kötü senaryoda bile etkisi yüzde 0,23 olacak"

1 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği, doğalgaz santralleri hakkında çıkan kredi ve borç stoku açıklamaları nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye Bankalar Birliği, doğalgaz santralleri hakkında çıkan kredi ve borç stoku açıklamaları nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:15 
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