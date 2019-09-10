"En kötü senaryoda bile etkisi yüzde 0,23 olacak"
1 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği, doğalgaz santralleri hakkında çıkan kredi ve borç stoku açıklamaları nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.
Türkiye Bankalar Birliği, doğalgaz santralleri hakkında çıkan kredi ve borç stoku açıklamaları nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:15
Türkiye Barolar Birliğinden Diyarbakır'daki eyleme destek: Annelerden korkun Köyde özel toprakla mayalanan pekmez 200 yıldır gelir kaynağı olmaya devam ediyor 700 lira sermayeyle başladı şimdi yurt dışına nevresim gönderiyor Ronaldo'dan tarihe geçen 200 milyon euroluk anlaşma!