En Kötü Siber Güvenlik Cezayir'de

Siber güvenlik açısından en kötü durumdaki ilk üç ülkenin Cezayir, Endonezya ve Vietnam olduğu bildirildi.

Siber güvenlik açısından en kötü durumdaki ilk üç ülkenin Cezayir, Endonezya ve Vietnam olduğu bildirildi.



Quartz India sitesinin haberine göre, İngiliz Comparitech şirketinin yaptığı araştırmada, dünya genelinde 60 ülke içinde siber güvenliğin en kötü durumda olduğu ilk 10, Cezayir, Endonezya, Vietnam, Tanzanya, Özbekistan, Bangladeş, Pakistan, Belarus, İran ve Ukrayna olarak sıralandı.



Araştırma, cep telefonlarının kötücül yazılımdan en fazla etkilendiği ilk 5 ülkenin Bangladeş, Nijerya, İran, Tanzanya ve Çin olduğunu ortaya koydu.



Masaüstü bilgisayarların kötücül yazılımdan en fazla etkilendiği ülkeler arasında Cezayir, Belarus, Ukrayna, Azerbaycan ve Endonezya'nın başı çektiği görüldü.



En iyi siber güvenliğe sahip ilk 5 ülkenin de Japonya, Fransa, Kanada, Danimarka ve ABD olduğu belirlendi.



Araştırmada, siber saldırılara hazırlık, cep telefonu ve bilgisayarların kötücül yazılıma maruz kalma oranları, finansal kötü yazılım saldırılarının sayısı ve yasal mevzuat dahil 7 kritere göre değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

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