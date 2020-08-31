EN KRİTİK NOKTADA 3 AY ÖNCE AÇILDI, GÜNDE YAKLAŞIK 1500 HASTA BAŞVURUYOR-1 - Son Dakika

EN KRİTİK NOKTADA 3 AY ÖNCE AÇILDI, GÜNDE YAKLAŞIK 1500 HASTA BAŞVURUYOR-1

EN KRİTİK NOKTADA 3 AY ÖNCE AÇILDI, GÜNDE YAKLAŞIK 1500 HASTA BAŞVURUYORPandemi döneminde İstanbul'un en kritik noktalarından Atatürk Havalimanı'nda inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki son durumu DHA görüntüledi.

EN KRİTİK NOKTADA 3 AY ÖNCE AÇILDI, GÜNDE YAKLAŞIK 1500 HASTA BAŞVURUYOR

Pandemi döneminde İstanbul'un en kritik noktalarından Atatürk Havalimanı'nda inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki son durumu DHA görüntüledi.

Hastaneye aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık 1500 kişi başvuruyor.

Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş,

"İstanbul ve Türk sağlık sistemi bana göre bir marka oldu"

Beyza Nur GÜLER- İbrahim MAŞE- Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen ve 31 Mayıs'ta açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, salgınla mücadelede önemli rol oynuyor. Açıldığından bu yana günde yaklaşık 1500 hastanın başvurduğu hastanede şu anda, 18'i yoğun bakımda olmak üzere 280 hasta tedavi görüyor.

Hastanenin bağlı bulunduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, "Tahmini olarak şu an bize gelen hastalar günde 1000-1500 civarında ama bunların hepsi kovid hastası değil tabii ki, pasaport işlemleri için PCR alma da yapılıyor burada. Ayaktan gelen hastalar şu an stabil, bir artış yok. Bugün itibarıyla hastanede 280 civarında hasta yatıyor" dedi.

YAPIMI 45 GÜNDE TAMAMLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamanın ardından temelleri atılan ve yapımı 45 günde tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, 31 Mayıs'ta hizmete açıldı. 75 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan ve yatay mimaride inşa edilen hastane, 432'si yoğun bakım olmak üzere 1008 yatak kapasiteli. Açıldığından bu yana günde yaklaşık 1500 hastanın başvurduğu hastanede şu anda, 18'i yoğun bakımda olmak üzere yaklaşık 280 hasta tedavi görüyor. Uluslararası hastaların tedavisinin de yapıldığı hastane, bulunduğu konum nedeniyle sağlık turizmi için büyük önem taşıyor.

432'Sİ YOĞUN BAKIM OLMAK ÜZERE BİN 8 YATAK KAPASİTESİ

Prof.Dr Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu SBÜ Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, şunları söyledi:

"Hastane toplam 75 bin metrekarelik kapalı bir alanı mevcut. Dikkat ettiyseniz yatay bir mimarisi var. Bu yatay mimaride uluslararası standartlara uygun olarak tam orta tarafta kor dediğimiz yani ana yapı dediğimiz ameliyathane, radyoloji, laboratuvar, yoğun bakım gibi merkezler bulunuyor. Buna yakın çevrede ise çekirdeği tamamlayan diğer yoğun bakım üniteleri ve kliniklerimiz mevcut. Toplam 1008 yatak kapasiteli. 576 tanesi klinik, 432 tanesi ise yoğun bakım yatağı. Bu kadar çok yoğun bakım yatağı açılmasının sebebi pandemi ya da herhangi bir acil durumda multidisipliner olarak çok fazla hastaya hizmet vermek. Tabii bu kadar büyük yatak kapasitesi olunca bunun hem alt hem üst yapısını da yapmak lazım. Bu hizmeti tamamlayan tıbbi cihaz ve insan faktörünü göz önüne alarak hepsini hazırlamamız lazım. Toplam 3 tane BT(Bilgisayarlı tomografi), 2 tane MR planlanmış. Bir odaya da acil girişimsel radyolojik işlemler ve kardiyo anjiyo grafik işlemler için de bir anjiyografi odası planlandı ve yapılıyor. Bunun dışında diyaliz ünitemiz ve her türlü teşhis, tedaviyi sağlayacak cihaz parkuru mevcut. Bazı ufak tefek eksiklikler de oluyor, onları da tamamlıyoruz. Her gelen personelimizi hangi pozisyonda olursa olsun, belli eğitimlere tabi tutuyoruz. Bu eğitimler de sürekli oluyor. Hastanenin çalışma prensibi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlandı. Bizim iki kampüsümüz oluştu. Birinci kampüs Bakırköy, ikincisi ise burası. Birinci kampüsü temiz alana geçirdik. Şu anda orada kovid hastaları yok. Kovid hastalarının klinik ve yoğun bakım tedavileri burada yapılıyor."

94 YABANCI HASTA TEDAVİ GÖRDÜ

Hastanede yurtdışından gelen yabancı hastaların da tedavi edildiğini söyleyen Prof. Dr. Adaş, 'İki gün önce istatistikleri çıkarmıştık biz. 94 yabancı hasta bizim hastanemizde tedavi görmüş. Nerelerden gelmişler diye şöyle bir baktım, şaşırdığım ülkeler var. Mesela İngiltere, Almanya, Mısır, Afganistan gibi birçok ülkeden gelen hastalarımız mevcut. Onlara da tıbbi teşhis, tedavi, sağlık hizmetimizi biz ve arkadaşlarımız en üst düzeyde vermeye çalışıyoruz" dedi.

GÜNDE BİN-BİN 500 HASTA BAŞVURUYOR

Prof. Dr. Adaş, "Tahmini olarak şu an bize gelen hastalar günde 1000-1500 civarında ama bunların hepsi kovid hastası değil tabii ki. Pasaport işlemleri için PCR alma da yapılıyor burada. Ayaktan gelen hastalar şu an stabil, bir artış yok. Bugün itibarıyla hastanede 280 civarında hasta yatıyor" ifadelerini kullandı.

NEGATİF BASINÇ ODALARI

Kısa süre içinde oldukça donanımlı bir hastane inşa edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Adaş, hastanede bulunan negatif basınç odalarından da bahsederek, şöyle konuştu:

"Tabii negatif basınç dediğimiz odaların özelliği şu. Basınç öyle bir ayarlanacak ki, burada soluduğunuz hava öbür tarafa geçmeyecek. Burada negatif basınç sistemi tercih edildi. Enfekte olan hava ile olmayan hava birbirinden ayrılıyor. Bu hastane ona göre düşünülerek inşa edilmiş durumda. Ayrıca yoğun bakımların bazı özellikleri var, mesela diyaliz. Allah korusun bir deprem olduğunda, çok fazla diyaliz hastası gelecek. Tüm bunlar planlanmış. Hatta acilin girişinde belki dikkatinizi çekmiştir, KBRN dediğimiz kimyasal, biyolojik, nükleer saldırılara karşı da bir yer var. Orada da ilk gelecek hastaların temizliğinin yapılması ve akan suların ayrı giderek arıtıldığı bir sistem yapılmış. Tüm bunlara dikkat edilmiş. ve çok kısa bir sürede yapılmış, emeği geçen herkese teşekkür etmek, tebrik etmek lazım."

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR NOKTADA

Hastanenin konumu dolayısıyla sağlık turizmi için önemli bir noktada olduğunu anlatan Prof. Dr. Adaş, 'Biz de tabii üst yapıyı ona göre kurmaya çalışıyoruz. Yani insan faktörünü. Sağ olsun bizim enfeksiyon kliniği eğitim kliniği. O kliniği de buraya taşıyoruz. Enfeksiyon hastaları yoğun olduğu için bundan sonra burada hizmet verecek. İstanbul ve Türk sağlık sistemi bana göre bir marka oldu. İkincisi İstanbul bir kavşak, o kavşakta biz Yeşilköy'deyiz ve burada bir havalimanı var. Pistler var. Bu pistler uluslararası hava trafiğine de açık. Sağ olsunlar yetkililer de bu konuda çok yardımcı oluyor. Umudumuz, beklentimiz sağlık turizminin olması. Türkiye'nin örnek olması. Sağlık turizminden kazanç da önemli, bu kazancın Türkiye sınırları içinde kalması bizim en büyük temennimiz" diye konuştu.

EN KRİTİK NOKTADA 3 AY ÖNCE AÇILDI, GÜNDE YAKLAŞIK 1500 HASTA BAŞVURUYOR-1

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 12:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EN KRİTİK NOKTADA 3 AY ÖNCE AÇILDI, GÜNDE YAKLAŞIK 1500 HASTA BAŞVURUYOR-1 - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi Portekiz ekibi Boavista, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye talip oldu Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız Marcao ve Belhanda transferinde çarpıcı gelişme! İki isim için de G.Saray'a teklif gelmedi Koronavirüs aşısını bulan Ruslardan bir güzel haber daha: Kasım-Aralık gibi uygulayacağız Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı, 8 gözaltı Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı Japonya'da tayfun alarmı! "Tahliyeye hazır olun" çağrısı yapıldı Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı         
14:40
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı         
14:32
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi         
14:29
Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti         
14:09
Yunus Bülbül, Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi         
13:48
İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor? İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?         
13:40
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı         
12:58
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi         
12:57
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi         
12:55
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı         
12:53
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü         
12:24
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor         
12:20
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu         
12:09
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler         
11:46
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak         
11:28
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada         
11:02
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada         
10:43
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var         
10:38
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı         
10:28
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı         
10:28
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu         
10:07
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor         
09:37
Son Dakika: AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Korsanlık örneği Son Dakika: AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Korsanlık örneği         
09:30
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu         
09:25
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı 4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı         
08:20
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı         
07:26
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti         
22:53
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı         
21:35
Ankara'da çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı Ankara'da çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı         
20:50
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi 3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi         
18:35
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 18:09:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EN KRİTİK NOKTADA 3 AY ÖNCE AÇILDI, GÜNDE YAKLAŞIK 1500 HASTA BAŞVURUYOR-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei