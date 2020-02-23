En küçük Bayburtlular hayata "Merhaba" dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel En küçük Bayburtlular hayata 'Merhaba' dedi - Son Dakika

En küçük Bayburtlular hayata "Merhaba" dedi

6 saat önce

Bayburt'ta son bir hafta içerisinde kız ve erkek olmak üzere 12 bebek dünyaya geldi.

En küçük Bayburtlular hayata

Bayburt'ta son bir hafta içerisinde kız ve erkek olmak üzere 12 bebek dünyaya geldi. Bebeklerini kucaklarına alan ailelerin mutluluğu ise gözlerinden okundu.


Son bir hafta içerisinde Bayburt'ta kız ve erkek olmak üzere 12 bebek dünyaya geldi. Bayburt Devlet Hastanesi'nde gözlerini hayata açan bebekler en küçük Bayburtlular olarak kayda geçti. Bebeklerini kucaklarına alan anne ve babaların mutluluğu ise gözlerinden okundu. Aileleri tarafından bebeklere Dayan, Türkmen, Kızıl, Kobal, Yılmaz, Erdoğan, Kaygusuz, Kalender, Irmak, Aktaş, Akagündüz ve Ziybak isimleri verildi.


Öte yandan Bayburt Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında vatandaşa dokunacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Belediyenin çalışmaları arasında yer alan "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerine bebek seti verildi. Ailelere hediye edilen bebek setinin içinde yeni doğan bir bebeğin ihtiyacı olan tulum, patik, bebek battaniyesi, biberon, emzik, ıslak havlu ve ateş ölçer yer aldı. - BAYBURT

Bayburt, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu
Sultangazi'de kız tarafı düğünü iptal edince damat soluğu karakolda aldı Son dakika: Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: İran'da hızla yayılan koronavirüs sebebiyle Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 16:10:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En küçük Bayburtlular hayata "Merhaba" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]