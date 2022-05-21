İzmir'deki kadın cinayetinde korkunç detay: Çiftin 5 yaşındaki çocukları evdeymiş - Son Dakika
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İzmir'deki kadın cinayetinde korkunç detay: Çiftin 5 yaşındaki çocukları evdeymiş

21.05.2022 14:48

İzmir'deki kadın cinayetinde korkunç detay: Çiftin 5 yaşındaki çocukları evdeymiş Karısını öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan zanlı yakalandı 1 ay sonra boşanma davaları vardı İzmir'in Konak ilçesinde, bıçakla eşini öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan şüpheli, Buca ilçesinde...

İzmir'deki kadın cinayetinde korkunç detay: Çiftin 5 yaşındaki çocukları evdeymiş

Karısını öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan zanlı yakalandı

1 ay sonra boşanma davaları vardı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, bıçakla eşini öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan şüpheli, Buca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayın yaşandığı an, çiftin 5 yaşındaki en küçük çocuklarının evde olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Çınartepe Mahallesi 2619. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan M.A. (37), üç çocuğunun annesi Cansu Aydoğdu'nun yaşadığı ailesinin evine geldi. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.A., eşi Cansu Aydoğdu ve kavgaya dahil olan eşinin annesi Nedime G.'ye yanında getirdiği bıçakla saldırdı. Ayrı yaşadığı eşi ve kayınvalidesini defalarca bıçaklayan M.A., daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Kadınların çığlıklarını duyan çevre sakinleri ise durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen anne ve kızı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Cansu Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavisi süren Aydoğdu'nun annesi Nedime G.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Korkunç detay: 5 yaşındaki çocuğunun yanında bıçaklamış

Cansu Aydoğdu'nun hayatını kaybettiği, Nedime G.'nin de ağır yaralandığı oalyla ilgili korkunç bir detay ortaya çıktı. M.A'nın, Cansu Aydoğdu'ya sürekli fiziksel şiddet uyguladığı, bu sebeple Cansu Aydoğdu'nun boşanma davası açtığı ve çiftin önümüzdeki Haziran ayında da boşanma davaları olduğu öğrenildi. Öte yandan yaşanan korkunç olayda çiftin 5 yaşındaki en küçük çocuğu D.A.'nın da evde olduğu belirtildi.

Annesinin hayati tehlikesi sürüyor

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Cansu Aydoğdu'nun cenazesi yakınları tarafından teslim alınırken, hastanede tedavisi süren Nedime G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir'deki kadın cinayetinde korkunç detay: Çiftin 5 yaşındaki çocukları evdeymiş
İzmir'deki kadın cinayetinde korkunç detay: Çiftin 5 yaşındaki çocukları evdeymiş
İzmir'deki kadın cinayetinde korkunç detay: Çiftin 5 yaşındaki çocukları evdeymiş
İzmir'deki kadın cinayetinde korkunç detay: Çiftin 5 yaşındaki çocukları evdeymiş
İzmir'deki kadın cinayetinde korkunç detay: Çiftin 5 yaşındaki çocukları evdeymiş
İzmir'deki kadın cinayetinde korkunç detay: Çiftin 5 yaşındaki çocukları evdeymiş
İzmir'deki kadın cinayetinde korkunç detay: Çiftin 5 yaşındaki çocukları evdeymiş
İzmir'deki kadın cinayetinde korkunç detay: Çiftin 5 yaşındaki çocukları evdeymiş

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Eskişehir'de korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşuyu yaraladı Eskişehir'de korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşuyu yaraladı Bir aile böyle yok oldu...Anne baba ve 5 yaşındaki çocuklarının öldüğü kaza kamerada Bir aile böyle yok oldu...Anne baba ve 5 yaşındaki çocuklarının öldüğü kaza kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki kadın cinayetinde korkunç detay: Çiftin 5 yaşındaki çocukları evdeymiş - Son Dakika


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