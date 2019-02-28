En Küçük Diyaliz Hastasına Sürpriz Doğum Günü

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin diyalize giren en küçük hastası işitme engelli Ali Kayra Yiğit (8), doktor, hemşire ve sağlık personelinin hazırladığı sürpriz partiyle doğum gününü kutladı.

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin diyalize giren en küçük hastası işitme engelli Ali Kayra Yiğit (8), doktor, hemşire ve sağlık personelinin hazırladığı sürpriz partiyle doğum gününü kutladı. Pastalar, Beşiktaş formaları ve balonların bulunduğu odaya giren Ali Kayra, şaşkınlıkla karışık sevincini doktor ve hemşirelerine sarılarak gösterdi.



Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Bölümü'nden Dr. Rahime Renda, Ali Kayra Yiğit'in hastanede diyalize giren en küçük hasta olduğunu belirtirken, doğum gününde ona böyle bir sürpriz parti hazırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Doğuştan kronik böbrek yetmezliği hastası ve işitme engelli Ali Kayra'nın çok güçlü bir çocuk olduğunu ifade eden Dr. Renda, "Ali Kayra 2 yıl önce bir başka hastanede çapraz nakille böbrek nakli olmuş. Nakilden 13 ay sonra vücut böbreği reddetmiş. Sıkıntıları başlayınca bize geldiler. 6 aydır bizde diyalize giriyor. Enfeksiyon ve kateter değişimi gibi bazı sıkıntıları oldu ama o bunları güçlü bir şekilde atlattı. Çok güçlü bir çocuk. Onu çok seviyoruz" diye konuştu.



'HASTANEMİZDE NAKİLLİ İLK ÇOCUK HASTA OLACAK'



Diyaliz sürecinde küçük çocuğun ailesinin kendileriyle çok uyumlu hareket ettiğini kaydeden Dr. Renda, "Ailenin bizimle birlikte olması ve bize inanması çok önemli" dedi. Ali Kayra'nın bir başka hastanede bekleme listesinde olduğunu hatırlatan Dr. Renda, ailenin istemesi halinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin organ bekleme listesine alınabileceğini belirterek, "İnşallah Ali Kayra'nın ikinci naklini de burada yaparız diye ümit ediyoruz. Eğer olursa, Ali Kayra bizim nakil olan en küçük hastamız olacak" dedi.



'HERKESİ ÇOK SEVİYORUM'



Diyaliz ünitesindeki doktorları, hemşireleri ve sağlık personelinin hazırladığı sürpriz doğum gününde çok mutlu olan Ali Kayra, "Herkesi seviyorum. Çok mutlu oldum" diyerek, herkese tek tek sarılıp öptü. Hediyelerini merakla açan Ali Kayra, Beşiktaşlı olduğunu, Beşiktaş'ı çok sevdiğini ve hep şampiyon olmasını istediğini söyledi. Bir an önce sağlığına kavuşmayı dileyen küçük çocuk, pastasının mumunu ise kendisi gibi kronik böbrek yetmezliği hastası ve işitme engelli kardeşi Murat Ata ile birlikte söndürdü.



İKİSİ DE DOĞUŞTAN İŞİTME ENGELLİ VE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTASI



Anne Özlem Yiğit (28), ilk çocuğu Ali Kayra ile ikinci çocuğu Murat Ata'nın (6) doğuştan kronik böbrek yetmezliği hastası ve işitme engelli olduklarını söyledi. Ali Kayra'nın 2016 yılında bir başka hastanede babasından çapraz nakille böbrek nakli olduğunu anlatan anne Yiğit, "Ama 13 ay sonra böbrek reddi oldu. Biz de Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldik. Ali Kayra burada diyalize giriyor. Doktorumuza inanıp güvendiğimiz için tedavi burada devam ediyor. Naklinin de burada olmasını istiyoruz" dedi. Yiğit, Murat Ata'nın takip edildiğini ve henüz diyalize girmediğini ifade etti.



Doktor ve hemşirelerin Ali Kayra'ya ilgilerinden çok mutlu olduğunu belirten Özlem Yiğit, "Bu doğum günü partisi bizi çok mutlu etti. Kelimelerle anlatılmaz. Burası bizim aile ortamımız oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.



- Antalya

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