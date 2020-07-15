En küçük gazinin çıkarıldığı araç sergisinde anma töreni düzenlendi - Son Dakika

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. Yıl dönümünde Bahçelievler'de de anma töreni gerçekleştirildi. Darbe girişiminin gerçekleştiği gece tankın ezdiği aracın sergilendiği Bahçelievler'de gerçekleşen anma törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler AK Parti İlçe Başkanı Av. Ramazan Açıkgöz ve birçok Bahçelievler sakini katıldı.

15 Temmuz gecesi sabaha karşı 04.00'e kadar nöbet tutacaklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Tam 4 yıl önce ben ülkemizin hem acı hem sevinçli günü olarak tabir ediyorum. Acımız, asker kılığına girmiş FETÖ'cü hainlerin ülkemizi mahvetmek adına emperyalist güçlerin talimatlarıyla ülkemizi batırmak adına başarısız bir hain darbe girişimiydi. Sevincimiz, ülkemizdeki her insan Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokaklara indiler, köprüleri ele geçirdiler, havalimanını, yolları onlardan geri aldılar. Ülkemizin birliğini, dirliğini sonsuza kadar devam ettireceğini ispat ettiler. 4. Yılında da bu hainlerin yaptıklarını gelecek nesillere ve bizlere hatırlatmak adına tekrardan nöbet tutuyoruz ve bununda bir örneği olarak o gece bir tankın ezdiği ve en küçük gazimizin çıktığı bir araç var Bahçelievler'de sergiliyoruz. Bahçelievler'deki tüm partilerimizle, muhtarlarımızla, komşularımızla sabah 04.00'e kadar nöbet tutuyoruz inşallah."

Bahçelievler Belediye binasının önünde düzenlenen anma töreni Kuran-ı Kerim tilaveti ve ardından içinden en küçük gazinin çıkarıldığı tankların ezdiği araç sergisi ile son buldu.