En küçük gazinin içinden çıktığı araç Bahçelievler'de sergilendi - Son Dakika

En küçük gazinin içinden çıktığı araç Bahçelievler'de sergilendi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, 7 yaşındaki en küçük gazinin içinden çıkarıldığı, tanklar tarafından ezilen araç Bahçelievler Belediyesi tarafından sergilendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, 7 yaşındaki en küçük gazinin içinden çıkarıldığı, tanklar tarafından ezilen araç Bahçelievler Belediyesi tarafından sergilendi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bu dördüncü yılda da hainlerin yaptıklarını gelecek nesillere ve bizlere hatırlatmak adına tekrardan nöbet tutuyoruz" dedi.

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15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Bahçelievler Belediyesi, içinden en küçük gazinin çıkarıldığı tankların ezdiği aracı sergiledi. Hain darbe girişiminin yaşandığı geceyi anlatan "O gece" isimli fotoğraf sergisi de düzenledi. Sergiye Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Müftüsü Hüseyin Gün ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yüzlerce vatandaşın ilgi gösterdiği "O gece" adlı fotoğraf sergisinde darbe girişiminin fotoğrafları yayınlandı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. 15 Temmuz gecesinde şehit düşen ve gazi olan vatandaşlar için dua edilirken, programa katılanların sabah 4'e kadar nöbet tutacakları öğrenildi.


Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Tam dört yıl önce acı ve sevinçli gün.. Ben öyle tahmin ediyorum. Acı günü, asker kılığına girmiş hainlerin, FETÖ'cülerin ülkemizi mahvetmek adına, emperyalist güçlerin emriyle, onların talimatlarıyla ülkemizi batırmak adına yaptıkları başarısız bir hain darbe girişimiydi. Sevinçliyiz, ülkemizdeki her insan Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokaklara indiler. Köprüleri, yolları, havalimanını onlardan geri aldılar. Ülkemizin birliğini, dirliğini sonsuza kadar devam ettireceklerini ispat ettiler. Bu yüzden de sevinçliyiz. Bu dördüncü yılda da hainlerin yaptıklarını gelecek nesillere ve bizlere hatırlatmak adına tekrardan nöbet tutuyoruz. Bunun da bir örneği olarak o gece yaşanan, bir tankın ezdiği ve en küçük gazimizin çıktığı bir araç var. Onu sergiliyoruz Bahçelievler'de. Bunlarla ilgili fotoğraf sergimiz var. Bahçelievler'deki tüm siyasi partilerimizle, komşularımızla, muhtarlarımızla nöbet tutacağız. Sabah 4'e kadar buradayız. Bahçelievler'imize sahip çıkacağız" dedi.


Öte yandan, 6 Temmuz'da başlayan fotoğraf sergisi 17 Temmuz'a kadar devam edecek. - İSTANBUL

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel En küçük gazinin içinden çıktığı araç Bahçelievler'de sergilendi - Son Dakika
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