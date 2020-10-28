En kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada - Son Dakika

En kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada

28.10.2020 20:23

- En kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada Edirne'de, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan eşsiz mabet tarihi Selimiye Camii'nde Mevlit Kandili coşkusu yaşandı.

- En kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada

EDİRNE - Edirne'de, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan eşsiz mabet tarihi Selimiye Camii'nde Mevlit Kandili coşkusu yaşandı.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v) kutlu doğumu, Edirne'nin tarihi camilerinden biri olan Selimiye Camii'nde korona virüs tedbirleri kapsamında özel programlarla idrak edildi. Duaların edildiği ilahilerin söylendiği naatların okunduğu camide Müslüman alemi en kutlu gecelerden birini yaşadı.

Dualarda korona virüs salgını ve hayatını kaybedenler vardı

Yüreklerinde hem bu kutlu geceyi idrak etmenin sevincini hem de korona virüs salgını gölgesinde gerçekleşmesinin üzüntüsünü yaşayan Müslüman aleminin elleri dualarla göğe açıldığında dudaklarından korona virüs salgınından kurtulmanın sözleri döküldü.

Sağlık çalışanları unutulmadı

Bu kutlu gecede tarihi Selimiye camiinde ellerini semaya yükselten Müslüman alemi, başta sağlık çalışanları olmak üzere korona virüs salgınında hayatını kaybeden tüm vatandaşları da unutmadı.

En kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada
En kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada
En kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada
En kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada
En kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada
En kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada
En kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada

Selimiye Camii, Mimar Sinan, Müslüman, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel En kutlu gecede sevinç ve hüzün bir arada - Son Dakika

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