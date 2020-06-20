En lezzetli dönemine giren sardalye Temmuz'da zirve yapacak

TEKİRDAĞ - Kış aylarında havyar süreci yaşayan sardalye, sıcakların başlangıcı ile en lezzetli dönemine girdi. Tekirdağ'da balıkçılarında sofraları süsleyen sardalye, lezzet bakımından Temmuz'da zirve yapıyor.

Tadı sıcak aylarda ortaya çıkan sardalye balığına yaz aylarında talep artıyor. Birçok balığa aksine, en yağlı dönemlerini yaz aylarında yaşayan ve Temmuz ayında zirve yapan sardalyenin kilosu Tekirdağ'da 30 ila 35 TL arasında seyrediyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balık satışı işleriyle uğraşan Behiç Karacı, sardalye balığının daha çok yaz aylarında tercih edilmesinin nedenini anlattı.

"Bu balık yaz aylarında daha çok yağlanmaya ve lezzetlenmeye başlıyor"

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balık satışı yapan Behiç Karacı, baba mesleği olduğunu ifade ederek, "Çiğ olarak ta satış yapmaktayız. Pişmiş olarak da hizmet vermekteyiz. Şuan sardalye balığının mevsimi. Sardalye balığı 4 mevsim çıkan bir balık. Ancak bu balık yaz aylarında daha çok yağlanmaya ve lezzetlenmeye başlıyor. Haziran ayının başından itibaren Eylül ayına kadar sardalye çok lezzetlidir. Yenilecek, ızgara olacak kıvamdadır. Halkımız çeşitli yöntemlerle ızgara yapabilir. Bide bizim burada müşterilerimize sunduğumuz kılçığını alarak, orta kemiğini çıkardıktan sonra birbirine yapışık halde sardalyeyi kekik, pul biber, defne yaprağı ve zeytin yağı, Ayçiçek yağı bir karışımımız var. Sosumuza bandırıp taş ızgaranın üzerine yapıyoruz. Çok fazla kurutmamak gerekiyor ve mükemmel bir lezzet oluyor" diye konuştu.

Temmuz'da zirve yapıyor

Sardalyenin Temmuz ayında zirve yaptığını ifade eden Behiç Karacı, "Yani özellikle sırf bunu yemeye gelen müşterilerimiz var. Bunun zamanını bekleyen müşterilerimiz var. Besin değeri bakımından da çok yüksek bir balık sardalye, omega bakımından somondan, uskumrudan geri kalmayacak hatta zirve yaptığı dönem Temmuz ayının ortasından Eylül ayına kadar olan dönemdir. Bu dönemde mükemmel derecede yağlıdır. Fakat en zirveyi önümüzdeki ayın ortalarında yakalayacak" şeklinde açıklamada bulundu.

"Bu bütün balıklar için geçerlidir"

Karacı konuşmalarının devamında balıkların havyar sürecine de değinerek, "Bu sardalye balığının havyar dönemi kışın. Havyarda olan bir balık, içerisindeki havyarı, yavruyu büyütmek için çok fazla yağ vermiyor. Havyarını dökmeye başladıktan sonra vücudu yediği bütün besinleri özümsüyor ve yağlanmaya başlıyor. Bu bütün balıklar için geçerlidir. Fakat kimi balığın havyarı yaz dönemine denk gelir kimi balığında kış dönemine denk gelir. Havyarı kışın olan balık yazın yağlı olur. Havyarı yazın olan balık kışın yağlı olur" dedi.