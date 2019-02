En Lezzetli Fuar

Türkiye Aşçılar Fedarasyonu ve İzmir Aşçılar Derneği işbirliğinde düzenlenen yarışmalar ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Uluslararası jürinin değerlendirdiği yarışmada aşçılar son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadı.

Türkiye Otelciler Federasyonu, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), Türkiye Aşçılar Federasyonu işbirliğinde GL Platform tarafından düzenlenen Ege Uluslararası Otel Ekipmanları, Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı ve Ev Dışı Tüketim Fuarı (HORECA) lezzet

şovuna ev sahipliği yaptı. Yıldız Şefler Yarışması ve Ege Şefler Yarışması ve Ege Şefler Ekip Yarışması kıran kırana mücadeleye sahne oldu. Balık, tavuk, kuzu ve tatlı olmak üzere dört kategori üzerinden değerlendirilen yarışmada dereceye girenler ödüllerini törenle alırken tüm yarışmacılara katılım sertifikası verildi.

+1 LEZZET

Günün en özel etkinliği ise İzmir Aşçılar Derneği'nin düzenlediği "+1 Yarışıyoruz" sunumu oldu. Down sendromlu bireyler diledikleri yemekleri yaparak eğlenceli bir gün geçirdi. Her katılımcı madalya ile ödüllendirildi. İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Necmettin Erşahin, daha önce birkaç şehirde down sendromlu bireylerin çalışabilecekleri alanlar yarattıklarını ve hedeflerinin İzmir'de de böyle bir alan yaratmak olduğunu söyledi. Erşahin "Kardeşlerimizi mesleki anlamda eğitiyoruz. Kendi yemeklerini yaparak, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmelerini ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini önemsiyoruz. Onlarda bize bunu başarabileceklerini gösterdi. Eğer başarabilirsek İzmir'de onlara bir işletme açmayı planlıyoruz. Kendi ayakları üzerinde durabileceklerine ve kendi işlerini yapabileceklerine inancımız sonsuz" diye konuştu.