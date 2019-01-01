Son Dakika Haberleri: En Lezzetli Süper Gıda Çiğ Kakaonun Sağlığa Faydaları

En Lezzetli Süper Gıda Çiğ Kakaonun Sağlığa Faydaları

39 dakika önce

Çikolata hemen herkesin severek yediği bir gıda.

Çikolata hemen herkesin severek yediği bir gıda. Kakao çekirdeği kavrulup işlemden geçirildikten sonra çikolata yapımına hazır hale gelir. Kakao ağacının çekirdeği farklı bir şekilde daha değerlendirilebilir. Kakao çekirdeği soğuk sıkım tekniğiyle işlendiğinde çiğ kakaoya dönüşür. Bu şekilde kakao tozundan farklı özellikler içerir. Kakao çekirdeği çiğ kakaoya dönüşürken içerdiği tüm besin maddeleri korunur. Çiğ kakao flavonoidler ve magnezyumla yüklü bir süper gıdadır ve günümüzde büyük marketlerde ve e-ticaret sitelerinde bulunmaktadır.

Eğer tatlıya bayılıyorsanız ve çikolata krizleri hayatınızın bir parçası olmuşsa, bedeninizi işlenmiş şekerle doldurmadan bu ihtiyacı gidermenin en iyi yolu çiğ kakao yemektir.

İsterseniz çiğ kakaonun sağlığa faydalarına hep birlikte göz atalım.

1. Yorgunluğa iyi gelir

2. Ruh halini düzenler

3. Kalp sağlığını korur

4. Beyni güçlendirir

5. Erken yaşlanmayı önler

VE

BADEM SÜTLÜ KAKAO TARİFİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:17 Kaynak: Youtube

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