Son Dakika Haberleri: En maceracı takımlar belirlendi
Son Dakika Güncel En maceracı takımlar belirlendi

En maceracı takımlar belirlendi

7 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) çerçevesinde gerçekleştirilen 'Maceraya Hazır mısın?

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) çerçevesinde gerçekleştirilen 'Maceraya Hazır mısın?'da Bursa'nın en maceracı okulları belirlendi.


Bu yıl 250 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedeflenen BOSE kapsamında gerçekleştirilen Maceraya Hazır mısın? faaliyeti Hüdavendigar Kent Parkı'nda yapıldı. Gelişme çağındaki çocukların, beceri, koordinasyon, sürat, çabukluk, iletişim kurma ve birlikte hareket etme gibi yeteneklerini sergileme ve geliştirme fırsatı buldukları etkinliğin ortaokul etabı tamamlandı. Bursa genelinden 57 okuldan 520 öğrencinin katıldığı ortaokul müsabakaları oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Parkuru birinci tamamlamak için zamanla yarışan öğrenciler, tüm hünerlerini sergiledi. Ortaokul etabının erkekler kategorisinde Şaypa Ayşe Şaylı Ortaokulu birinci, Nilüfer 22. Yüzyıl Ortaokulu ikinci ve Gürsu Hamdi Çalış Ortaokulu da üçüncü oldu. Kızlar kategorisinin birincisi Ataevler Koleji olurken, Gürsu Hamdi Çalış Ortaokulu ikinci ve Zekai Gümüşdiş Ortaokulu üçüncü oldu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:02 Kaynak: İHA
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