Son Dakika Haberleri: En meşhur şövalye operada

En meşhur şövalye operada

1 saat önce

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Türkiye prömiyerini gerçekleştirdiği "Don Kişot" operası, bugün, 29 ve 30 Ocak'ta Süreyya Operası'nda dinlenebiliyor.

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Türkiye prömiyerini gerçekleştirdiği "Don Kişot" operası, bugün, 29 ve 30 Ocak'ta Süreyya Operası'nda dinlenebiliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:03 

Türkiye, İstanbul, Don Kişot, Ekonomi
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