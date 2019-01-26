En meşhur şövalye operada
1 saat önce
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Türkiye prömiyerini gerçekleştirdiği "Don Kişot" operası, bugün, 29 ve 30 Ocak'ta Süreyya Operası'nda dinlenebiliyor.
İstanbul
Devlet Opera ve Balesi'nin Türkiye
prömiyerini gerçekleştirdiği "Don Kişot
" operası, bugün, 29 ve 30 Ocak'ta Süreyya Operası'nda dinlenebiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:03
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