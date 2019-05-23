Son Dakika Haberleri: En minik koleksiyoncular

En minik koleksiyoncular

8 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 yaş grubu öğrencilerinin hazırladığı 'Minik Koleksiyoncular' sergisi açıldı.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 yaş grubu öğrencilerinin hazırladığı 'Minik Koleksiyoncular' sergisi açıldı.

Her yıl açık havada oynamayı ve öğrenmeyi kutlamak için düzenlenen 23 Mayıs okul dışarıda günü etkinliği ve koleksiyon sergisi açılışı gerçekleşti.

Programda konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Öncelikle çocuklarımızın açık alanlarda oynamasını ve kendilerini geliştirmek anlamında yaşamlarını kazanmasına yardımcı olmalıyız. Bugün en ufağımızdan en büyüğümüze varana kadar her birimiz çocukluk çağlarımızı ve hayal dünyamızı yaşayarak büyüdük. Onların bakış açısı ile bizleri bakış açısı çok farklıdır. Yaptıkları farklı koleksiyon çeşitleri hem zihinlerini geliştirmede, hem de hayal dünyalarına farklı bakıl açısı kazandırmakta yardımcı oluyor. Çorap koleksiyonundan ya da araba koleksiyonundan daha çok onların hangi materyalleri toplayacaklarını kendi düşünceleri karar vermektedir. Siz ailelerimizin de çocuklarımızın gelişimine önemli katkılar sağlayarak hayal dünyalarında kurguladıkları alanlara onların ilgisini çekmeye çalışmalıyız. Daha önceden büyüklerimizden koleksiyonculuğu görürdük ancak bugün miniklerimizin yaptıklarına da şahit olduk" dedi.

Anaokulu Müdürü Nazlı Yegin, "Oyun öğrenmenin en güzel, en keyifli ve en doğru yoludur. Çağımızda gelişen, değişen teknolojiyle ve sosyal kültürel yapıyla birçok oyun çeşidinden bahsedebiliriz. Ama artık sosyolojik ve bilimsel olarak ispatlandı ki, hiç bir oyun çeşidi çocuğun ağaca tırmandığı, koştuğu, düştüğü ve ellerinin toprağa çamura bulandığı kadar faydalı değil. Öğrencilerimizin kendi istekleri doğrultusunda oluşturdukları koleksiyonlara bakarsak, sadece kendi iç dünyalarındaki hayallerini biriktirmenin peşinde olmuşlardır" diye konuştu.

Ünye Anaokulu 4 yaş miniklerinin sergi açılışına ayrıca İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bahri Aslışen ve veliler katıldı. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:24 Kaynak: İHA
Ordu, Ünye, Güncel
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