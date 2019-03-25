En Modern Cemevinin Örnekköy'e Yapılması İçin Önemli İş Birliği

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy'de inşa edeceği İzmir'in en modern cemevi ve kültür merkezi için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile iş birliği protokolü imzaladı.

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy'de inşa edeceği İzmir'in en modern cemevi ve kültür merkezi için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile iş birliği protokolü imzaladı. Sözleşme gereği, önümüzdeki süreçte belediye tarafından inşa edilecek olan cemevinin kullanım ve işletme hakkı vakfa devredileceği öğrenildi.



Örnekköy Mahallesi'nde, dolmuş son duraklarının yer aldığı bölgede hayata geçirilecek olan cemevi ve kültür merkezi projesi, bin 518 metrekarelik alanda inşa edilecek. Modern dış görümü ve iç dizaynı ile fark oluşturacak olan tesisin, 3 katlı olacağı; aşevi, cenaze odası ve kurban kesim alanının yanı sıra; konferans salonu, ibadethane alanı, derslikler ve kütüphane yer alacak belirtildi.



Öte yandan, önümüzdeki süreçte inşa edilecek olan İzmir'in en modern cemevi projesi için Karşıyaka Belediyesi ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile işbirliği protokolü imzalandı. Sözleşme gereği, cemevinin kullanım ve işletme hakkı inşaatın tamamlanmasının ardından vakfa devredileceği, cemevinin bakım ve güvenliğini ise belediyenin üstleneceği kaydedildi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, protokolle ilgili, "Karşıyakamızda Alevi inancına sahip yurttaşlarımızın, bu kültürü yaşatmaya çalışan vakıflarımızın cemevi ihtiyacı vardı. Örnekköy'de beledimize ait olan dini tesis alanına, Karşıyakamıza yakışır çok güzel bir cemevi projesi hazırladık. İmzaladığımız bu protokolle birlikte, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı iş birliğinde projemizi hayata geçirmek için yola çıkıyoruz. Umarım kısa sürede temelini atıp tamamlarız. Cemevimizde, cem törenlerinin yapılacağı çok güzel bir salon olacak. Cenazelerimizin kalkacağı özel bir ortam olacak. Eğitim salonları, yemekhane yapılacak. 5 yıl içinde hem belediyemize hem şahsıma verdiğiniz desteğe sonsuz teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Zihni Çabuk da, şöyle devam etti:



"Başkanımızın bize verdiği desteklere çok teşekkür ediyoruz. Hem Alevi canlar olarak hem Karşıyakalılar olarak büyük destek ve yardımlar gördük. İnanarak yaptığından da eminiz. Yolu açık olsun. Yapılacak cemevinden, Karşıyaka ve İzmir'de bulunan tüm Alevi vatandaşlar, bu kültürü özümseyen herkes yararlanabilecek. Bir eğitim yuvası olacak. Tekrar şükranlarımızı sunuyoruz." - İZMİR

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