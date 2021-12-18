En mutlu günleri zehir oldu - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre, oyun oynarken bir anda çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında son buldu. Çıkan kavgada düğün yarıda kesilirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğünde oyun oynanırken itişme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede yerini kavgaya bırakan tartışma sonrasında düğün yarıda kesildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayı güçlükle ayıran ekipler, kavgaya sebep olan kişileri ifadelerini almak için polis merkezine götürdü.

Öte yandan düğünde yaşanan kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, düğün salonu içerisinde çıkan kavgayı vatandaşların ayırmaya çalışması ve tartışma sebebiyle çıkan kavgada tarafların birbirlerine vurması yer alıyor. - SAKARYA