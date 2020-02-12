En mutlu günlerinde acılarını unutmadılar - Son Dakika
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En mutlu günlerinde acılarını unutmadılar

6 saat önce

Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensupları tarafından Sur ilçesine bağlı Dürümlü Mahallesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 ağabeyi, yeğeni, 6 kuzeni ve 5 dayısını kaybeden Fatma Yaman, akrabası ile dünya evine girdi.

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Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensupları tarafından Sur ilçesine bağlı Dürümlü Mahallesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 ağabeyi, yeğeni, 6 kuzeni ve 5 dayısını kaybeden Fatma Yaman, akrabası ile dünya evine girdi. Düğün yapmayıp mevlit veren çift, daha sonra yakınlarının mezarına gidip kabirleri başında gözyaşı döktü.


Terör örgütü PKK mensupları tarafından 12 Mayıs 2016'da Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü Mahallesinde yaklaşık 15 ton patlayıcının bulunduğu kamyon infilak ettirilmiş olayda 16 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.


Düzenlenen mevlit etkinliği ile dünyaevine giren Fatma Yaman, ağabeyi Gerçek ve Rıza Yaman, kuzenleri Sait, Mehmet, Tahir, Ahmet, Uğur Salih Yaman, Emrullah Yeşil, Temur Yakar ile yeğeni Davut Yaman ve dayıları Seyithan, Orhan, Mustafa ve Muhammed Yakar'ı kaybetti. Tarifsiz bir acı ile 4 yılı geride bırakan genç kız, akrabası olan iş adamı Cihan Yaman'ın kardeşi Hüseyin Yaman ile dünya evine girdi.


Türkiye'yi yasa boğmuştu


Türkiye'yi yasa boğan bu terör saldırısı nedeniyle düğün yapmayan çift mevlit programı düzenledi. Okunan duaların ardından gelin ve damat ilk olarak mezarlığa gitti. Yaman çifti, bu mutlu günlerinde ziyaret ettikleri yakınlarının kabri başında gözyaşı dökerken, duygulu anlar yaşandı.


Damadın ağabeyi Cihan Yaman, gelin ve damattan gelen talep üzerine düğün yapmadıklarını ve okunan mevlidin ardından mezarlığa gitme taleplerini yerine getirdiklerini söyledi. Cihan Yaman, "Gelin aynı zamanda amcazademizdir. Aynı acıyı birlikte yaşıyoruz. Bölgemizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını istiyoruz" dedi.


Damat Hüseyin Yaman ise 4 yıl önce çok acı bir olay yaşadıklarını hatırlattı. Hüseyin Yaman, "Patlamada amcazadelerimizi kaybettik. Aradan uzun bir süre geçti, ancak acılarını unutmadık. İlk günkü gibi o acıyı yaşıyoruz ve o nedenle mevlitli bir düğün yapmayı tercih ettik. Bu mutlu günümüzde onlarında yanımızda olmasını isterdik, mutluluğumuzu tüm sevdiklerimiz ile paylaşmak isterdik" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Sur, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:06 Kaynak: İHA
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