Son Dakika Haberleri: En mutlu gününde dedesini kanlar içerisinde buldu
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En mutlu gününde dedesini kanlar içerisinde buldu

1 saat önce

Gaziantep'te Semra Yaşar isimli genç kız, evde düzenlenen nişan töreninden birkaç saat sonra dedesini banyoda kanlar içerisinde buldu.

En mutlu gününde dedesini kanlar içerisinde buldu, System.String[]
Gaziantep'te Semra Yaşar isimli genç kız, evde düzenlenen nişan töreninden birkaç saat sonra dedesini banyoda kanlar içerisinde buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, yaşı adamın öldüğünü belirledi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi'nde dedesi Ahmet ve babaannesi Gülizar ile yaşayan Sema Yaşar, dedesinin evinde aile arasında gerçekleştirilen bir merasim ile nişanlandı. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen merasimden birkaç saat sonra Ahmet Yaşar banyoya gitti. Bir süre sonra gelen sesler üzerine banyoya koşan Sema Yaşar, dedesini kanlar içerisinde buldu. Büyük panik yaşayan Semra Yaşar, hemen yakınlarına ve sağlık ekiplerine haber verdi.

112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri ilk incelemede, 79 yaşındaki Ahmet Yaşar'ın banyoda düşerek kafasını musluklara çarptığını belirledi.

Polisin incelemesinin ardından cenaze Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılacak otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilecek olan cenazenin ikindi namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:19 Kaynak: İHA
Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa
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